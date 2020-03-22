الرياض 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأطلقت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مبادرة لتوفير تطبيقات الاتصال المرئي مجاناً لدعم استمرار الأنشطة الأكاديمية عن بُعد لبرامج الدراسات العليا الصحية.وأوضحت الهيئة، أن هذا التوجه يأتي للتسهيل على المتدربين وأيضاً ضمان عدم تأثرهم من الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة عبر الرابط: https://bit.ly/2UrStfx.يذكر أن الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، قد اتخذت إجراءات وقائية منها إيقاف الاختبارات والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة اتباعاً للإجراءات الصحية، فيما قدمت خدمة لممارسيها من خلال التواصل الهاتفي والإلكتروني لإنجاز تعاملاتهم وتسهيل اجراءاتهم في الهيئة في ظل هذه الظروف.// انتهى //16:48ت م0092