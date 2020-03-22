الرياض 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي عن مبادرة البنوك المحلية السعودية؛ تأجيل أقساط (3) أشهر لكافة العاملين في المجال الصحي الحكومي والخاص الذين لديهم تسهيلات ائتمانية (عقارية، استهلاكية، تمويل تأجيري) ابتداءً من شهر أبريل القادم دون تغيير في التكلفة، وذلك تقديراً لجهودهم المضنية، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم. ويأتي ذلك استمراراً لدور البنوك في دعمها للوطن وأبنائه، سائلين الله عز وجل أن يحفظ على وطننا أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.ويأتي ذلك انطلاقاً من مضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - الضافية بالشكر للعاملين في المجال الصحي، الذين يقدمون جهوداً جليلة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم، باذلين أنفسهم في مواجهة هذه المرحلة الدقيقة. وإلحاقاً بالبيان الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي في 19 /7/ 1441هـ المتضمن إعلان برنامجها لدعم تمويل القطاع الخاص بقيمة تصل إلى نحو (50) مليار ريال.// انتهى //17:31ت م0100