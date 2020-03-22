الرياض 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واستوافد عشرات الآلاف من اليابانيين لرؤية الشعلة الأولمبية التي وضعت في مرجل في شمال شرق اليابان خلال نهاية الاسبوع على الرغم من القلق المتعلق بتفشي وباء كورونا المستجد.ووصلت الشعلة إلى اليابان الجمعة حيث لقيت استقبالا خجولا وسط الشكوك بإقامة دورة الألعاب في موعدها، على رغم تأكيد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ ان اتخاذ القرار بتأجيلها سابق لأوانه حاليا.وأدى تفشي وباء "كوفيد-19" في مختلف انحاء العالم الى بلبلة في الروزنامة الرياضية الدولية حيث تأجلت بطولات كبرى عديدة ابرزها كأس اوروبا 2020 في كرة القدم وكوبا اميركا وبطولة رولان غاروس الفرنسية في كرة المضرب احدى البطولات الاربع الكبرى في الغراند سلام بالإضافة الى تأجيل مراحل عدة من بطولة العالم لسباقات فورمولا واحد.وتتزايد الدعوات في الآونة الأخيرة لإرجاء الألعاب المقررة بين 24يوليو والتاسع من أغسطس، في ظل تفشي "كوفيد-19" .واحتشد أكثر من 50 ألف شخص أمس السبت لرؤية الشعلة في محطة سنداي في مقاطعة مياغي حيث ارتدى معظم الحضور قناعا وبعضهم انتظر في صفوف امتدت على مسافة 500 متر لساعات عدة ، بيد أن اللجنة المنظمة حذرت من أن توافد عدد أكبر من المتوقع سيؤدي إلى تعليق الفرجة في حال أصبحت الجماهير "غفيرة جدا".ومن المقرر أن تنطلق مسيرة الشعلة على امتداد اليابان في 26 مارس، بدءا من مجمع رياضي في فوكوشيما استخدم كقاعدة لعمال الانقاذ في العام 2011، إبان الزلزال المدمر والتسونامي والكارثة النووية الذين ضربوا المنطقة لكن المنظمين منعوا حضور الجمهور للاحتفالات المرافقة، وطلبوا من الناس "تفادي تشكيل حشود" على مسار الشعلة.// انتهى //17:42ت م0104