براغ 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسحطت طائرة شحن تنقل عشرات الأطنان من المعدات الطبية المرسلة من الصين في مطار تشيكي مساء أمس.وأوضحت وزارة الدفاع التشيكية أنّ الطائرة محملة بملايين الأقنعة الوقائية البسيطة والمعدات الطبية الأخرى القادمة من مدينة شينزن وحطت في مدينة باروبيس في إطار برنامج حلف شمال الأطلسي "ساليس" (استراتيجيك إيرليفت انترناشيونال سوليوشن).وذكرت وسائل الإعلام التشيكية أن الطائرة نقلت خمسة ملايين قناع بسيط ومليوني قناع مزود بمعدات تنقية ومواد طبية أخرى، مبينةً أن طائرة أخرى حطت في براغ بعد ساعة وتنقل سبعة ملايين قناع بسيط.وتعاني التشيك من نقص في عدد الأقنعة ومواد التطهير، وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد فيها 1047 شخصا بينهم ستة مرضى تم شفاؤهم ولم تسجل أي وفاة اليوم.// انتهى //17:42ت م0105