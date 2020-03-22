الدمام 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسقام معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير اليوم ، بزيارة تفقدية إلى سوق الخضار المركزي في الدمام، والتي شملت أسواق التجزئة والجملة والورقيات داخل السوق، بهدف التأكد من توفر المعروض من الخضار والفواكه في السوق ، والتزام الباعة بالأسعار المحددة، والاهتمام بحفظ الخضار والفواكه بطريقة سليمة ومطابقة للمواصفات الصحية ،والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومدى الالتزام بمعايير النظافة والتعقيم لحماية المتسوقين والباعة لمواجهة الحد من انتشار فيروس "كورونا " في السوق .وألتقى معالي الأمين خلال الزيارة بعدد من المتسوقين والباعة لمعرفة آرائهم ومستوى رضاهم عن مستوى النظافة في السوق، مؤكداً على جميع الباعة على ضرورة رفع مستوى النظافة والالتزام بالاشتراطات اللازمة، التي اتخذتها الأمانة، حرصا على سلامتهم وسلامة الصحة العامة للمتسوقين، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية داخل السوق بالإضافة إلى توزيع عدد من المجموعات التي تحتوي على معقم وقفاز وكمام، على المتسوقين، بصفة مجانية والتي تأتي ضمن مبادرة أمانة المنطقة الشرقية في زيادة الاحترازات الوقائية للحد انتشار فيروس " كورونا".كما زار الجبير مختبر الأغذية المتنقل حيث اطلع على الخطوات والإجراءات التي يقوم بها المختبر على كافة الخضار والفواكه والورقيات وأخذ عينات عشوائية قبل عرضها في السوق للتأكد من سلامتها للاستهلاك، واستمع الى شرح مفصل من القائمين على المختبر عن الخطوات والإجراءات المتبعة لفحص كافة الأغذية.وأوضح المهندس فهد الجبير بأن الأمانة قامت باتخاذ سلسلة من الإجراءات الاحترازية الوقائية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام، ومراكز التسوق والمنشآت الغذائية بجميع مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، ذلك في إطار مواجهة والحد من انتشار فيروس "كورونا" والتي تضمنت رش حاويات النفايات بالمبيدات الحشرية وأماكن تجمعها وتطهيرها يوميا، وتوفير مختبر الأغذية المتنقل، وأخذ عينات عشوائية لجميع الخضروات والفواكه والورقيات وفحصها للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي،وأضاف أنه يتم تنظيف وتطهير جميع المداخل المؤدية للسوق والشوارع والأرصفة الداخلية للسوق، و تنظيف وتطهير المباسط والمظلات والأرضيات داخل السوق يوميا، وإلزام جميع عمالة المستثمر الخاص للتحميل والتنزيل وجميع العاملين بالمباسط بلبس القفازات والكمامات والمعقمات وغسل الأيدي باستمرار بالماء والصابون، وتوعية وتثقيف جميع العاملين بالنظافة الشخصية وغسل اليدين باستمرار عبر ملصقات توعويه وارشاديه عند مداخل السوق.فيما وجه معاليه بتقليص ساعات العمل بالسوق الى الساعة ٨:٣٠ بدلًا من ١١ مساء، وكذلك تكثيف الجولات الرقابية على السوق ومضاعفة عدد المراقبين الصحيين، خلال فترة العمل بالسوق، وكذلك نقل ٥٠٪؜ من المباسط من مظلة ٤ إلى مظلة ٣ للتباعد بين بعضهم لضمان عدم الازدحام للمتسوقين، إضافة إلى أنه تم أيضا نقل مظلة الخضار الورقية الى مظلة أخرى، وترك مسافة تتراوح بين ٦-8 متر بين المباسط.وأكد معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، أن الأمانة حريصة على التأكد من التزام جميع المنشآت بالإجراءات الاحترازية الوقائية التي اتخذتها الأمانة للحد من انتشار فيروس "كورونا "، وأن هذه الزيارات تأتي في هذا الإطار بهدف المحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين وجميع العاملين في هذه المنشآت ، وأنه تم مضاعفة أداء وأعداد الفرق الرقابية بالأمانة وكافة البلديات لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها خلال الفترة الماضية بخمسة أضعاف لمواجهة انتشار فيروس "كورونا " مشددا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.// انتهى //17:48ت م0108