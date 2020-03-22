عام / انطلاق المرحلة الأولى من خطة "التدريب التفاعلي" لقادة وقائدات المدارس بتعليم المدينة المنورة
الأحد 1441/7/27 هـ الموافق 2020/03/22 م واس
المدينة المنورة 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020م واس
انطلقت اليوم في الإدارة العامة للتعليم بالمدينة المنورة المرحلة الأولى من خطة "التدريب التفاعلي" الموجهة لقادة وقائدات المدارس للتدريب على استخدام منظومة التعليم الموحدة.
وبلغ عدد المستفيدين في اليوم الأول للخطة التي تنظمها إدارة تقنية المعلومات بإدارة التعليم ٢٥٢ كادراً من قادة وقائدات المدارس من خلال ثمانية برامج تدريبية افتراضية.
// انتهى //
17:49ت م
0109