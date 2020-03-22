الكويت 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالًا هاتفيًا مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، نقل خلاله توجيهات صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت، للتواصل والتعبير للعاهل الأردني عبدالله الثاني، ولحكومة وشعب الأردن عن تعاطف سموه مع الأردن والوقوف معه في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم جراء مواجهة الأوضاع الصحية الصعبة نتيجة تفشي وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) متمنيًا للشعب الأردني السلامة وتجاوز هذه الأزمة.من جانبه، أعرب الوزير أيمن الصفدي عن شكر وتقدير الأردن قيادة وشعبًا لهذه المبادرة غير المستغربة من دولة الكويت أميرًا وحكومة وشعبًا متمنيًا للجميع السلامة.// انتهى //17:53ت م0111