مقديشو 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" تنفيذها 5 ضربات جوية على مواقع لحركة الشباب في جنوب الصومال في الأيام القليلة الماضية.وكانت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، قد أكدت في وقت سابق مقتل قيادي بارز في حركة الشباب الصومالية، في ضربة جوية أمريكية جنوب الصومال.// انتهى //18:02ت م0113