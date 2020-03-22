عرعر 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم مركز القيادة والتحكم بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة .وخلال جولة سموه بالمركز استمع لشرح مفصل من مدير صحة المنطقة عبدالله العازمي عن غرفة التحكم التي ترصد غرف الفحص بمستشفيات المنطقة ومحافظاتها، وعرض شاشة المؤشر العالمي للإصابات بكل دول العالم.كما استمع سموه لشرحا عن إدارة الطوارئ والأزمات بالشؤون الصحية بمنطقة الحدود الشمالية في مواجهة فيروس كورونا (كوفيد19) من خلال تجهيز غرف خاصة لمراقبة المستشفيات التي يقدر عددها بـ 11 مستشفى بالمنطقة ومعرفة القوى العاملة وجاهزيتها في الطواقم الطبية والإدارية واللوجستيىة والتدخل السريع لاي طاري .ونوه سموه بما اتخذته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفيروس، وتخفيف الآثار المترتبة على ذلك، مبيناً سموه ضرورة مواصلة العمل وتنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية ، والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية .وأشاد سموه بما يبذله منسوبو الجهات الصحية في المنطقة من جهود لاحتواء الفيروس، والحد من هذه التأثيرات، مبيناً أن هذه الجهود التي بذلوها ولا زالوا محل تقدير، ونابعة من حرصهم على القيام بواجبهم على أكمل وجه، سائلاً الله للجميع السلامة، وأن يحفظ البلاد والعباد من كل شر.// انتهى //18:50ت م0117