الرياض 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعلن منظمو كأس دبي العالمية للخيول الأحد إلغاء النسخة التي كانت مقررة هذه العام بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وذلك قبل أقل من أسبوع على موعدها المقرر.وكانت كأس دبي العالمية، وهي من الأغلى في العالم وتصل جوائزها الإجمالية الى 35 مليون دولار، منها 12 مليونا للشوط الرئيسي، مقررة في 28 مارس الحالي، وبقيت من ضمن نشاطات رياضية محدودة حول العالم لم يتم إلغاؤها أو إرجاؤها بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي أودى بحياة نحو 13 ألف شخص حتى اليوم.وبعدما أعلن المنظمون بداية أن السباق سيقام من دون جمهور، عادوا وأكدوا الأحد نقل النسخة الخامسة والعشرين الى العام المقبل.وأفادت اللجنة المنظمة العليا لكأس دبي في بيان "حرصاً على صحة وسلامة جميع المشاركين، قررت اللجنة المنظمة العليا لكأس دبي العالمية تأجيل منافسات الدورة الـ25 للكأس إلى العام المقبل".واتّخذت السلطات إجراءات احترازية بينها وقف الرحلات إلى عشرات المدن وتعليق التعليم في المدارس خشية انتشار الفيروس.// انتهى //18:55ت م0118