الأحساء 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسنوه عدد من المسؤولين بمحافظة الأحساء بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، للمواطنين والمقيمين, التي تجسد حرص القيادة الرشيدة على صحة كل من يعيش على أراضيها، واهتمامها ومتابعتها الدائمة لما يشهده العالم من تفشي لجانحة فيروس كورونا المستجد.وأكد أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، أن الكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين - أيده الله - اتسمت بالمضامين الشاملة والمعالم الواضحة، وبثّت الطمأنينة لمستقبل وطننا في هذا الظرف العصيب الذي يشهده العالم أجمع من انتشار فيروس كورونا المستجد (COVID19)، مؤكداً قوة المملكة في مواجهة الشدائد في ظل التلاحم والترابط بين القيادة والشعب.وأشار إلى أن حديثه - رعاه الله - وازن بين مستويات الخطورة ومدى التفاؤل المستمد من الثقة بالله والتوكل عليه، وقُدرات ومستوى الإجراءات والاحترازات التي اتخذتها حكومة المملكة للتعامل مع هذه الجائحة، منوهاً بالدور المحوري للمواطنين والمقيمين والقيام بمسؤولياتهم ودعمهم لجميع الإجراءات والتدابير الحكومية مهما بلغت حدتها أو صعوبتها، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوءٍ ومكروه.بدوره، ثمن المدير العام لتعليم المحافظة حمد بن محمد العيسى، مضامين الكلمة التي رسمت منهج الأبوة والشفافية والطمأنينة والرعاية الكريمة؛ ولامست مشاعر الجميع؛ وعكست حرصه - أيده الله - على سلامة المواطنين والمقيمين على أرض المملكة، وتشخيصه لصعوبة المرحلة وطمأنته لأبنائه، كما أكد - حفظه الله - أن هذه الأزمة ستتحول بحول الله وتوفيقه إلى نقطة جديدة في تاريخ مواجهة الإنسان للشدائد التي تمر بها البشرية، داعياً المواطنين والمقيمين إلى اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية واتباع التعليمات الصادرة عن وزارة الصحة لمواجهة هذه الجائحة، في ظل الدعم والرعاية الكريمة والمستمرة من الحكومة الرشيدة، وبتكاتف الجهود مع الجهات الحكومية كافة للخروج من هذه الأزمة بسلامة وأمان.// يتبع //19:07ت م0122

فيما أشاد المدير العام لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالأحساء المهندس إبراهيم بن خليل الخليل، بما حملته الكلمة في طياتها وأبعادها من الإيمان بقضاء الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه وهو النهج الذي تسير عليه بلادنا من عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - ، كما حملت الأخذ بالأسباب للحد من انتشار وتفشي هذه الجائحة التي تضرب بالعالم وتشل حركته واقتصاده.وأضاف أن من أبعاد الكلمة طمأنة المواطن والمقيم على أرض هذا الوطن أن صحته وسلامته تأتي في المقام الأول ولذلك سخرت الدولة جميع امكاناتها بالاهتمام والحفاظ عليه، كما أنه - حفظه الله - كان صريحاً بأن ما يمر به العالم من صعوبات وتحديات هي كبيرة وعلينا جميعًا مواجهة هذا التحدي بالتوكل على الله والتعاون لأجل مواجهة هذا الجائحة التي تجتاح العالم، منوهاً بما تضمنته الكلمة من تقديره لما تقدمه الجهات الصحية من جهود استثائية في مواجهة هذا التحدي ومحاولة السيطرة ومنع الانتشار، داعياً ألله أن يحمي الجميع من هذا الوباء ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه.من جهته، نوه عميد كلية الآداب بجامعة الملك فيصل رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري، بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله -، التي تضمنت المصارحة بالواقع والمستقبل لتؤكد وعي القيادة والشعب بخطورة المرحلة التي يمر بها العالم، وتعكس الاهتمام البالغ بهذه الأزمة وإدارتها باقتدار ومهنية لمصلحة المواطن والمقيم والحرص على سلامة الجميع وأمن البلاد والعباد، وعمق العلاقة بين القائد وشعبه، وقوتها ومتانتها في الظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا والتي تزداد قوة ورسوخاً.وأضاف الدكتور الشهري أن الكلمة أشادت بالدور الكبير والعطاء المميز للعاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة من الممارسين الصحيين الذين يبذلون جهوداً كبيرة وجبارة لمحاربة فيروس "كورونا "، داعياً - رعاه الله - إلى تكريمهم والإشادة بهم وشكرهم على ما يقومون به للحفاظ على صحة المواطن والمقيم على حدّ سواء، والتي تعد من أولويات خادم الحرمين الشريفين "أيده الله" والذي أشاد بامتثالهم للتوجيهات والإجراءات التي صدرت من الجهات المعنية.فيما أثنى رئيس المجلس البلدي بالأحساء الدكتور أحمد بن حمد البوعلي، بما تضمنته الكلمة من نصائح ثمينة ومطمئنة للمواطنين، والتوكل على الله في مواجهة المصاعب للمحافظة على صحة الإنسان على هذه الأرض الطيبة، والاحترازات التي اتخذها المملكة لمواجهة هذه الجائحة التي أثبتت للعالم قوتها وصلابتها، كما أكد - رعاه الله - أن مواصلة العمل الجاد في هذا الوقت الصعب، لا تتم إلا بالتكاتف والتعاون ومواصلة الروح الإيجابية وتعزيز الوعي الفردي والجماعي، والالتزام بما يصدر من الجهات المعنية من توجيهات وتعليمات وإرشادات، للقضاء على هذه الجائحة، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده وبلادنا ومن يعيش على أرضها من كل سوء.وأشار البوعلي، إلى أن المجلس البلدي بالأحساء مستمر في المتابعة وتلبية حاجيات المواطنين ويمكن التواصل عبر نظام المجالس الإلكتروني أو عبر التواصل الاجتماعي للمجلس وقد جرى تخصيص عمل لساعات محددة في المجلس أو حسب ما تقتضيه المصلحة، مؤكداً أن أعمال المجلس البلدي متواصلة وأعضاءه على أتم استعداد لتلبية أي حاجة لأي مواطن.// يتبع //19:07ت م0123

فيما عدّ مدير المحكمة العامة بالأحساء الشيخ عادل الزيد، كلمة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - منهاج يجب أن يسير عليه حتى يُقضى على هذه الجائحة، داعياً كل مواطن سعودي ومقيم على أرض الوطن اتباع الأوامر والتوجيهات لحين تنفرج الغمة عن بلدنا وبلاد المسلمين، مؤكداً أن حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -، تحملت المسؤولية، وتسعى لبذل كل ما تستطيع لتوفير سبل السلامة لشعبها والخوف على مصالحهم.بدوره، نوه رئيس لجنة العقار والإسكان بغرفة الأحساء عضو مجلس الإدارة المهندس خالد الصالح، بالكلمة الضَّافية لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - التي تاتي تأكيدًا لهذا المبدأ الذي يُرسخ التحام القيادة الحكيمة مع الشعب في الشدَّة والرخاء وإيفاءً بعهد قطعه ملوك هذه البلاد بأن لا يألوا أي جهد لحماية كل مواطن ومُقيم في هذه البلاد، وهذا ما أكّد عليه - أيده الله - من خلال الإجراءات للتصدّي لفيروس كورونا الجديد، وضرورة الاستعداد للمرحلة القادمة وماتحمله من صعاب سيواجهها أبناء هذا الشعب الكريم بالتحامه بقيادته الرشيدة والتزامه بالتعليمات التي تُصدرها أجهزة الدولة المعنيّة.وأوضح أن وجود هذه القيادة الحكيمة الباذلة في سبيل صحّة شعبها ورخائه، لهو من النِّعَم التي يُحمَد عليها رب العزّة والجلال، سائلاً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ويعينهما على تكبد كل الجهود لخدمة المواطن والمقيم.فيما أكد منسق برنامج المدن الصحية بالهفوف خليفة الزبدة، أنه وضح جلياً من كلمات خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - أن صحة المواطن هي من أولويات الدولة ليؤكد حرصه على سلامة المواطنين والمقيمين من تداعيات أزمة كورونا التي يمر بها العالم.وأضاف أن كلماته - حفظه الله - حملت مضامين وأبعاد عدة ومنها المنهج الذي أسسه الملك عبدالعزيز - رحمه الله -، وما ينشده أداء الواجب اتجاه الوطن والمواطن والإنسانية، داعياً للوقوف صفاً واحداً للقضاء على هذه الأزمة التي احتاجت العالم، سائلاً الله تعالى أن يحفظ مليكنا من كل مكروه ويطيل في عمره وولي عهده الأمين، وبلادنا والشعب السعودي من كل مكروه وأن يفرج الغمة عن بلادنا وعن العالم أجمع.// انتهى //19:07ت م0124