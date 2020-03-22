سكاكا 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسنوه محافظو المحافظات بمنطقة الجوف بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي أتت لتبرهن للعالم بأسره حرص حكومة المملكة على أرواح مواطنيها والمقيمين فيها ، وتوفير جميع ما يلزم في التصدي لفيروس كورونا الجديد لتبعث الطمأنينة لكل من يعيش على تراب هذا الوطن الغالي.وأكد محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط أن كلمة خادم حملت في مضامينها شفافية الخطاب بين الحاكم والمحكوم حتى يتعرف الجميع على خطى الحكومة الرشيدة في مواجهة تحديات العام والآفة التي اجتاحت العالم مسببة كارثة بشرية وركودًا اقتصاديًا ، إلا أن المملكة بإذن الله قادرة على تخطي هذه المحنة في ظل الحكومة الرشيدة - أيدها الله - ، فكان لها دور كبير للحد من انتشاره في وضع الخطط الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا الحديث قبل وصوله المنطقة ، مما جعل العديد من الدول المتقدمة تحذو حذوها.وأضاف أن منطقة الجوف وبمتابعة حثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة تطبق الإجراءات الاحترازية كافة التي رسمتها الحكومة الرشيدة للتصدي لهذا الفيروس، حيث تعمل جميع الجهات ذات العلاقة بمحافظة دومة الجندل على تطبيق التعليمات في كل ما من شانه الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين والرفع لسموه بتقارير يومية عن الحالة والوضع عامة.فيما أشاد محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي باهتمام خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - بأبناء شعبه الكريم والمقيمين على هذه الأرض الطيبة وبذل المزيد من الجهود الحكومية في الحفاظ على سلامتهم من فيروس كورونا الحديث, مبينا أن خطاب خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خير دليل على خوفه على أرواح كل من يعيش على أرض هذه الوطن لتقوم الحكومة بتنفيذ الإجراءات الاحترازية ومعالجة المصابين وتقديم الرعاية التامة لهم واحتواء الفيروس ومنع انتشاره وتوفير أعلى درجات الحماية والسلامة للمواطنين والمقيمين ونشر الوعي بين الناس ، كل ذلك عكس قدرة المملكة الكبيرة على تقدير الوضع وحسن التعامل مع الأزمات وتطبيق توجيهات الصحة بشكل دقيق حفاظاً على سلامه المواطنين والمقيمين في المملكة.وأضاف أن محافظة طبرجل تقوم على نجاح هذه الجهود التي تعنى بمتابعة سمو أمير المنطقة وسمو نائبه على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة هذا الفيروس بكل حرص ودقه ورفع حاله التأهب والمتابعة مع الغرفة المشتركة للمتابعة والرصد ورفع التقارير اليومية لسموه لمنع وقوع أي إصابات لا سمح الله ولمنع انتشار هذا الفيروس.وفي الختام سألوا الله عز وجل أن يحفظ المملكة وحكامها وأبناء شعبها من هذا المرض وأن يسبغ علينا نعمه التي لا تحصى, وأن يديم علينا أمننا وأماننا في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -.// انتهى //19:09ت م0125