تبوك 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واستواصل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك تنفيذ برامج التطوير المهني التعليمي للأسبوع الثاني ضمن خطة البرامج التدريبية عن بعد لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية عبر منصة زوم.وبين مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم تبوك أمين غليلة أن البرامج المقدمة في التدريب عن بعد تشتمل على 4 برامج التقويم البديل و قيادة التغيير و قيادة التميز المدرسي وتقويم التعلم ( مهارات متنوعة )، منوهاً بدور المعلم المحوري في العملية التعليمية وحاجته الماسة للتدريب والتطوير بشكلٍ مستمر ليسهم في تجويد نواتج التعليم والتأثير داخل الميدان التعليمي .من جانبها أوضحت مديرة التدريب والابتعاث ( بنات ) الدكتورة نور البلوي أن البرامج المنفذة تشمل 5 برامج تدريبيه ضمن خطة التطوير المهني لشاغلات الوظائف التعليمية هي إضاءات في الأمن السيبراني والنزاهة الوظيفية ( معاير و مؤشرات وتحديات )و الخصائص والمفاهيم لمعلمات تعليم الكبار و تصميم بيئة عمل إيجابية والاختبارات الدولية، مبينة أهمية البرامج المقدمة والتي تهدف إلى رفع مستوى الأداء المهني للكوادر التعليمية وتحسين الكفاءة لضمان جودة المخرج التعليمي.// انتهى //19:15ت م0126