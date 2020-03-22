الرياض 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أنه بالإشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يتضمن إساءةً وانتقاصاً للجهود الكبيرة التي يقدمها العاملون والممارسون من منسوبي الكادر الصحي ، ورجال الأمن، بأسلوبٍ ساخر ومتهكم ، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية - بفضلٍ من الله - عن القبض على الشخص وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، حيث جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية.// انتهى //21:13ت م0133