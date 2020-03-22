الأمم المتحدة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020م واسدعت ممثلة الأمين العام الخاصة في العراق جينين هينيس-بلاسخارت العراقيين في أرجاء البلاد كافة إلى اتباع التعليمات والنصائح الصادرة عن الجهات الصحية والدينية والمدنية والأمنية، والداعية إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي والتقيد، على نحو صارم، بإرشادات النظافة الصحية من أجل حماية أسرهم ومجتمعاتهم المحلية من تفشي فيروس كورونا.وأكدت بلاسخارت في بيان تلا لقاءها بوزير الصحة العراقي جعفر علاوي اليوم دعمها لجهود السلطات العراقية والجهد الذي يبذله العاملون في القطاع الصحي، واصفة إياهم بالأبطال المجهولين في مكافحة انتشار كوفيد - 19.وأشارت إلى أن هذا الفيروس يمثل تحدياً غير مسبوق ينبغي أن يؤخذ بجدية بالغة.وشددت الممثلة الأممية على الدور المهم الذي تلعبه المجتمعات المحلية في تفشي أي فيروس، وفي إيقافه أيضاً، مشيرة إلى أن "الالتزام بالنظافة الصحية على نحو صحيح وعلى وجه الخصوص غسل اليدين بانتظام، والالتزام بالتباعد الاجتماعي وتقليل الاتصال المباشر بالآخرين، كلها أمور يمكن أن تمنع الفيروس من التفشي بسرعة".// انتهى //21:14ت م0134