الرياض 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسقام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة القصيم، بتوجيه رسائل ومنشورات توعوية لكافة شرائح المجتمع، تتضمن تعليمات وتوجيهات، وأدلة من كتاب الله وسنة نبيه، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.وشدد الفرع على ضرورة الأخذ بتوجيهات وزارة الصحة من لبس الكامامات وتجنب الزحام وعدم الاختلاط والبقاء بالمنزل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، مستدلاً ببعض آيات كتاب الله الكريم وسنة نبينا عليه أفضل الصلاة والتسليم، ومن سيرة الخلفاء الراشدين.ودعا الفرع في إرشاداته - إلى أهمية النظافة، والتضرع إلى الله بالدعاء، وحث على الصدقة التي تعد سبباً لرفع البلاء.وتأتي هذه الجهود في إطار دور وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المجتمعي، والتعاون مع الجهات المختصة في مواجهة هذا الوباء، وإيضاح سبل الهدى.// انتهى //22:17ت م0144