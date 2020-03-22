ظهران الجنوب 27رجب 1441 هـ الموافق 22مارس 2020 م واستفقد محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم نقطة الفحص البصري بمدخل المحافظة الجنوبي للقادمين للمحافظة والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، ولتعزيز التوعية بكيفية الوقاية من الفيروس.وأوضح مدير القطاع الصحي بظهران الجنوب محمد العسيري أن هذه النقاط تأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره، وتقديم الخدمات الصحية والوقائية للمسافرين القادمين وإجراء فحص بصري لهم من خلال جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقيم الحالات وفرزها، بالإضافة إلى تعزيز التوعية بأهمية اتباع الإرشادات الصحية والحرص على غسل اليدين والبعد عن التجمعات.بدوره بين رئيس بلدية ظهران الجنوب عوض سعيد آل سياف قيام البلدية بتجهيز الموقع من غرف ودورات مياه وكهرباء ومواد مطهرة وتعقيم بالتعاون مع القطاع الصحي في المحافظة .وثمن المحافظ الجهود الكبيرة للعاملين في الموقع ودورهم الفاعل والوقائي ضد انتشار هذا الوباء الخطير.// انتهى //22:17ت م0145