الباحة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأطلقت المديرية العام للشؤون الصحية بمنطقة الباحة من خلال قطاعاتها الصحية في المنطقة مبادرة التوعية والفحص البصري التي تستهدف منافذ ‎منطقة الباحة البرية للتأكد من سلامة العابرين منها مع الإفصاح عن أماكن وتاريخ تواجدهم للحد من انتشار فيروس ‎كورونا الجديد حيث بدأت جميع الفرق في أخذ المؤشرات الحيوية للعابرين من خلال هذه المنافذ وتوزيع النشرات التوعوية عن المرض وطرق الوقاية منه.من جهة أخرى أشاد مدير التواصل والعلاقات العامة والناطق الإعلامي بصحة الباحة ماجد بن علي الشطي بتفاعل المواطنين في المنطقة بتجاوبهم في إعادة جدولة المواعيد في مستشفيات المنطقة من خلال أرقام أعلن عنها في وسائل التواصل المختلفة, حيث بدأت مستشفيات المنطقة هذا اليوم شبه خالية, علماً أنه حُدد موعد الزيارة للمرضى المنومين في مستشفيات المنطقة لمدة ساعة واحدة وايقافها تماماً في كل من مستشفى الملك فهد بالباحة, ومستشفى الأمير مشاري في إطار الحفاظ على سلامة المرضى والزوار لهذه المستشفيات, كما بدأت مستشفيات ومراكز المنطقة الصحية في تطبيق مبادرة إيصال العلاج لكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة لمنازلهم للبقاء على المريض في منزله وإيصال الخدمة له.// انتهى //22:21ت م0146