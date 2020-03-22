الرباط 27 رجب 1441 ه موافق 22 مارس 2020 م واسدعت وزارة الثقافة والشباب والرياضة المغربية جميع ناشري الصحف والمجلات الورقية إلى تعليق عملية الإصدار والنشر والتوزيع وذلك ابتداء من اليوم وحتى إشعار آخر، والاستمرار في توفير خدمة إعلامية في صيغ بديلة في الظروف الحالية.وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن هذه الدعوة تأتي في إطار حالة الطوارئ الصحية المعلنة في المملكة المغربية، وتفعيلاً للإجراءات المتخذة من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا.// انتهى //22:24ت م0147