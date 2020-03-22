صبيا 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسقام محافظ صبيا المكلف إبراهيم بن مديني العتودي اليوم بجولة تفقدية لمستشفى صبيا العام ، ضمن الجولات التفقدية لمختلف الإدارات والقطاعات الحكومية بالمحافظة.والتقى محافظ صبيا المكلف خلال الجولة مدير مستشفى صبيا العام الدكتور حسين القاصر والعاملين في المستشفى مستمعاً لشرح مفصل عن سير العمل بالمستشفى ، ومدى الجاهزية لمكافحة فيروس كورونا والتصدي له ومنع انتشاره، مطلعاً على الخطط والاستعدادات للتوعية بفايروس كورونا، وكيفية التعامل مع أي طوارئ أو حالات يشتبه فيها وذلك عبر تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، بما يتوافق مع الجهود المبذولة للدولة التي تهدف إلى الحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين.وأكد العتودي أن الجولة جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة للوقوف على مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والتوعية والوقاية من فيروس كورونا ، مقدماً شكره للكوادر الطبية والفنية العاملة بالمستشفى والجهات الحكومية في المحافظة في توعية المجتمع بأمنه الصحي ووقاية المواطنين والمقيمين من فيروس كورونا.//انتهى//22:26ت م0149