الباحة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأطلقت أمانة منطقة الباحة أمس حملات مكثفة لدرء أخطار فايروس كورونا في أجزاء من أحياء وقرى مدينة الباحة على أن تستمر الحملة لتغطية كامل المدينة.وأشار أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط بأن الحملة بدأت من الساعة 5 فجراً واستمرت حتى الساعة 6 مساءً بمشاركة المختصين في وكالة الخدمات والدعم من إدارة النظافة بالأمانة, حيث وُزع عدد من الفرق لتعقيم القرى, والمواقع الحيوية, ومباني الجهات الحكومية, مؤكداً أن الحملة ما زالت مستمرة كل يوم لتغطية ماتبقى من أحياء وقرى المدينة.ونوه الدكتور السواط أن الأمانة وكافة بلديات المنطقة عملت منذ وقت مبكر على تطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، وبمتابعة دائمة من معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل.// انتهى //22:30ت م0150