الرياض 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020 واسنفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير بالتعاون مع بلديات ومستشفيات المنطقة لوحات توعوية في الشاشات التلفزيونية بالشوارع والميادين العامة، والشاشات المنتشرة داخل أروقة المستشفيات، متضمنة رسائل تحذيرية ووقائية وأدعية مأثورة للوقاية من الأسقام وأسباب تجنب العدوى.ويأتي تنفيذ هذه البرامج ضمن جهود الفرع التوعوية للرفع من مستوى الوعي الوقائي والتوعوي في المجتمع، استشعاراً للمسؤولية الوطنية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).// انتهى //22:32ت م0151