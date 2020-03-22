القاهرة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعلن البنك المركزي المصري أنه سيتم فوراً ضخ 20 مليار جنيه لدعم البورصة المصرية، وذلك تنفيذاً لقرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.وقال مصدر مسؤول بالبنك في تصريحات بثتها وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم إن البنك المركزي سيخصص مبلغ الـ 20 مليار جنيه من ميزانيته لشراء الأسهم بشكل مباشر من خلال بورصة الأوراق المالية المصرية، موضحاً أن عملية شراء الأسهم ستتم لصالح البنك وستبدأ اعتباراً من هذا الأسبوع.//انتهى//22:40ت م0152