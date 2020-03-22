لندن 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة البريطانية اليوم عن تسجيل 48 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)​ مما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 281 حالة.وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: "إن المملكة المتحدة تفصلها حاليا 3 أسابيع على الأكثر من الحالة المماثلة لتلك التي تعيشها الآن إيطاليا من حيث عدد الوفيات والإصابات جراء فيروس كورونا ".وحذر رئيس الوزراء البريطاني من أن انتشار فيروس كورونا في البلاد يتسارع، فيما طلبت الحكومة البريطانيّة من 1.5 مليون شخص يعيشون في البلاد ويُعتبرون الأكثر ضعفاً حيال الفيروس، أن يُلازموا منازلهم لمدة 12 أسبوعاً.// انتهى //22:48ت م0153