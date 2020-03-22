الرياض 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واساتخذ مستشفى قوى الأمن بالرياض عدداً من الإجراءات والاحترازات الوقائية التي من شأنها استمرار تقديم الخدمة الصحية المناسبة دون تعريض المراجع أو المريض لاحتمالية العدوى بفيروس كورونا، حيث منعت الإدارة زيارة جميع المرضى المنومين، وتأجيل المواعيد الاعتيادية في العيادات، وخدمتهم عن طريق إطلاق العيادات الافتراضية عن بعد، ماعدا المرضى الذين يتطلب وضعهم الصحي الحضور، فيما خصص عدد محدود من البوابات للدخول إلى المستشفى، ويوجد بها فريق طبي لفحص الداخلين لمبنى المستشفى ، إضافة إلى خدمة إيصال الأدوية والمستلزمات الطبية بواسطة شركات الشحن المتخصصة، كما رفع قسم الطوارئ استعداده بزيادة أعداد الكوادر الطبية، وفتح عيادات مساندة للطوارئ في الحالات التي تستدعي ذلك.// انتهى //22:49ت م0154