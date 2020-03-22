جدة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأكد محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني أن كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - التي وجهها للمواطنين والمقيمين تجسد حرص القيادة على صحة وسلامة الجميع ومتابعتها الدائمة لما تشهده المملكة والعالم من تفشي فيروس كورونا المستجد.وقال " خادم الحرمين الشريفين أكد في كلمته الأبوّية عزيمة المملكة بتكاتف وتعاون شعبها والمقيمين بها على تجاوز هذه المرحلة الصعبة في تاريخ البشرية بثبات وقوة، وأن صحة وسلامة المواطنين والمقيمين هي أولى اهتماماته -أيده الله-، ومحل حرصه الشديد على توفير ما يلزم من دواء وغذاء" .وأضاف الزهراني، أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ تحمل الجميع مسؤولية وطنية كبرى في ظرف تاريخي مهم، بالحفاظ على صحة الإنسان على أرض المملكة العربية السعودية، وستكون أساسا ومنهج عمل للمواطن والمقيم في هذه المرحلة، مبيناً أن ما اتخذته الحكومة الرشيدة من إجراءات نوعية وقرارات استباقية أثبتت للعالم جودة وكفاءة تعاملها وإدارتها للأزمة.وأشاد محافظ الليث بالجهود الكبرى والمقدرة التي تبذلها القطاعات الحكومية كافة وفي مقدمتها وزارة الصحة والعاملين فيها، مؤكداً أن ما يقومون به يعد بذلاً عظيماً، وتجسيدًا لحرص الحكومة الرشيدة تجاه الوطن والمواطن .ورفع الزهراني شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين على حرصهم - أيدهم الله - على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض الطيبة من دواء وغذاء واحتياجات معيشية .//انتهى//22:57ت م0156