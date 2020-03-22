نجران 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020 م واستنفذ جامعة نجران ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن بعد غداً ثاني دوراتها التدريبية للمجتمع عن بُعد، بعنوان "العادات السبع للأشخاص ذوي الفعالية".وتهدف الدورة التي يقدمها الدكتور ناجي الشريف إلى إكساب المشاركين المبادئ الأساسية لتطوير الذات وفهم الشخصية، وتعزيز القدرات الذاتية لتوجيه الأشخاص نحو النجاح والانسجام مع بيئتهم.وتتناول الدورة عدة محاور منها الرؤية الشخصية، والقيادة والإدارة الشخصية، وكذلك مبدأ القيادة المحوري، وسلطة العادات السبع المتضمنة التطبيقات ورؤى ما بعد العادات السبع.ودعت الجامعة الراغبين بالتسجيل في الدورة الدخول على الرابط التالي: https://training.nu.edu.sa.//انتهى//23:00ت م0158