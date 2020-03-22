باريس 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعلن مدير عام الصحة الفرنسي جيروم سالومون تسجيل 112 حالة وفاة إضافية خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات 674 حالة منذ أواخر شهر يناير المنصرم.وأكد جيروم سالومون خلال مؤتمر صحفي أن عدد الإصابات خلال اليوم بلغ 1559 إصابة ليرتفع العدد إلى 16018 حالة، مضيفاً أن 1746 منهم في العناية المركزة، وأغلبهم بين الـ40 و 65 عاماً.// انتهى //23:24ت م0159