الرياض 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واساستعرض برنامج التحول الوطني أهم إنجازاته التي حققها من خلال منظومة برنامج التحول الوطني سعيًّا للحد من الخروج من المنزل عبر استخدام الخدمات الرقمية الحكومية التي تقدمها منظومة البرنامج عبر مواقعها وتطبيقاتها الرسمية ضمن جهود كافة القطاعات الحكومية في حماية المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.وشملت مبادرات البرنامج عدة قطاعات حكومية للارتقاء بالخدمات المقدَّمة لجميع شرائح المجتمع، من خلال تطبيقات وزارة الصحة والتي توفر خدمة تقديم الاستشارات الطبية مرئيًّا للمستفيدين عبر تطبيق " صحة "، وخدمة التقييم الذاتي فيما يخص أعراض فيروس كورونا الجديد عبر تطبيق "موعد" إضافةً إلى تمكين المستفيد حجز مواعيده في مراكز الرعاية الصحية الأولية عبر التطبيق. وكذلك خدمة التواصل مع مركز صحة "937" للحصول على الاستفسارات والاستشارات المتعلقة بفيروس كورونا والذي يعمل على مدار الساعة إضافةً إلى الإجابة عن الاستفسارات وتلقي البلاغات وحجز المواعيد الطبية. ولرفع مستوى الخدمات الصحية، قدَّمت وزارة الصحة خدمة "وصفتي" لتوفير خيار إعادة صرف الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة وإتاحة صرفها من مواقع مختلفة جغرافيًّا في المملكة.وشارك برنامج التحول الوطني وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطوير الأنظمة واللوائح المتعلقة بمبادرتي " تشجيع العمل عن بُعد" و "العمل المرن"، بجانب جهود البرنامج بالتعاون مع وزارة العدل في تقديم أكثر من 100 خدمة عدلية إلكترونية عبر مركز "ناجز" الإلكتروني، وخدمة " تراضي " وتطبيق "الموثق" ومركز التواصل الموحد "1950" .واستعرض البرنامج إسهاماته في تفعيل المنظومة التقنية في القطاع البلدي من خلال وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر تقديم تراخيص الرخص الإنشائية إلكترونيًّا من خلال البوابة الموحدة "بلدي" لتحسين مستوى وجودة الخدمات البلدية المقدَّمة بالتعاون مع 17 أمانة و268 بلدية.وتضمنت مبادرات البرنامج مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تقديم حلول رقمية دعمًا لإجراءات العمل عن بعد في الجهات الحكومية من خلال منصة " يسّر". إضافةً إلى اتساع تغطية المناطق النائية بالنطاق العريض اللاسلكي.واختتم البرنامج إسهاماته مع وزارة التجارة من خلال منصة " مراس " التي بدورها تقدِّم 144 خدمة لبدء النشاط التجاري، و 20 خدمة لإدارة أعمال النشاط التجاري، و 9 خدمات لإنهاء الأعمال التجارية حيث ساهمت جميع هذه الخدمات في تسهيل ممارسة الأعمال وتقليص وقت تأسيس الشركات الجديدة إلى ساعة واحدة فقط.ويهدف البرنامج من خلال استعراض مبادراته لدعم الجهود الحكومية في ظل حملات الحد من انتشار فايروس كورونا الجديد لإطلاع المواطن والمقيم بالخدمات الرقمية التي يمكن إنجازها عن بعد دون تعريض نفسه ومجتمعه للخطر.// انتهى //23:28ت م0161