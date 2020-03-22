جدة 25 رجب 1441 هـ الموافق 20 مارس 2020 م واسثمن محافظ العرضيات علي بن يوسف المهداوي مضامين الكلمة الضافية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمواطنين والمقيمين على أرض المملكة والتي أوضح فيها - حفظه الله - ما يعانيه العالم بسبب تفشي جائحة كورونا المستجد، والمرحلة الصعبة التي يعيشها العالم.وقال محافظ العرضيات: إن هذا الخطر المتمثل بهذا الفايروس لا يثني عزيمة المؤمنين بالله المتوكلين عليه مع الأخذ بالأسباب والتوجيهات التي أكد عليها خادم الحرمين الشريفين في كلمته التي اتسمت بالشفافية وصدق المشاعر من مضامين هامة وروح الأبوة للموطن والمقيم على حد سواء والإنسانية تجاه البشرية جمعاء لتخطي هذه الجائحة" .وأشار المهداوي إلى تأكيد خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على جهود المملكة العربية السعودية، المستمرة في اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، يعزز وعي المواطن والمقيم لمواجهة هذه الجائحة ،مشيداً بالجهود الكبيرة والمقدرة التي تبذلها كافة القطاعات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الصحة والعاملين فيها .وقدم محافظ العرضيات باسمه ونيابة عن أهالي محافظة العرضيات شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على حرصهم على توفير ما يلزم المواطن والمقيم في هذه الأرض من رغد العيش الكريم ،سائلاً المولى القدير أن يحفظ بلادنا وسائر بلدان العالم، والإنسانية جمعاء من كل مكروه .// انتهى //23:32ت م0162