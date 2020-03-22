الباحة 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسبتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أطلقت إمارة المنطقة من خلال حسابها على تويتر وعبر هاشتاق مبادرة #كلنا_مسؤول_نبيها_صفر، ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).وأوضح وكيل إمارة منطقة الباحة المكلف أحمد بن صالح السياري أن المبادرة تأتي وفق توجيهات سمو أمير المنطقة لحث المواطنين والمقيمين بالبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة للحد من انتشار فيروس كورونا ، مشيراً إلى أن هذه المبادرة وغيرها من الاحترازات تقوم بها الجهات الحكومية المعنية في المنطقة لتوعية الموطنين والمقيم للحفاظ على صحتهم ، في ظل ما توليه حكومتنا الرشيدة أعزها الله من جهود للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .// انتهى //23:43ت م0163