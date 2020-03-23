جيزان 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعتمد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية مساء اليوم، خطة مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيدا 19 ) بالمنطقة ، التي أعدتها المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة بالتعاون مع أمانة سر لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة.ووجه سمو أمير منطقة جازان خلال اجتماع اللجنة الذي عقد برئاسة سموه، بأهمية التعاون ومضاعفة الجهود من قبل مختلف الجهات ذات العلاقة بتنفيذ الخطة التي تحدد أدوار ومهام جميع الجهات المعنية ورفع درجة جاهزية لمواجهة الفيروس واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية انفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر ـ حفظهم الله ـ للتصدي للفيروس والحد من إنتشاره ، من خلال التنسيق المستمر والفاعل من قبل الجميع.وجرى خلال الاجتماع بحث العديد من الموضوعات والآراء والمقترحات التي تقدم بها الحضور،. واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيالها.//انتهى//00:14ت م0167