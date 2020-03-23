واشنطن 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020م واسسجلت ولاية فيرجينيا الأمريكية 67 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 219 حالة.وأشار حاكم ولاية فيرجينيا رالف نورثام في مؤتمر صحفي اليوم أن عدد الحالات المؤكدة سيستمر في الزيادة مع إجراء المزيد من الاختبارات.وأوضحت وزارة الصحة بفرجينيا، توفير 1000 منصة اختبار، مشددة على أن عدد الحالات، ستزداد في حال استمر الناس في تجاهل المبادئ التوجيهية للمسافة الاجتماعية.كما كرر تحذيره من أن الشركات التي تعمل مع أكثر من 10 أشخاص في نفس الوقت، ستكون عرضةً لفقد تصريح عملها في الحال.من جانبه أكد سكرتير السلامة العامة بالولاية بريان موران: أنه لا يوجد سجناء في أي منشأة إصلاحية في الولاية كانت نتائج اختبارهم إيجابية لـ COVID-19.وقال موران: إنه تم تعليق الزيارات الشخصية لمرافق الدولة ، وكذلك عمليات النقل من السجون المحلية والإقليمية.//انتهى//00:17ت م0168