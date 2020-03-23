الخرطوم 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسقالت منظمة الصحة العالمية إن السودان في وضع "الخطر" في مواجهة جائحة كورونا وأرجعت ذلك لخطورة الجائحة وقدرات البلاد على الاستجابة لأي تفش واسع محتمل للمرض.ونقلت "وكالة السودان للأنباء "عن منظمة الصحة العالمية قولها إن الاستثمار في النظام الصحي بالسودان، ظل محدوداً لعقود طويلة، وأن السودان يفتقر للكادر الطبي المؤهل ويعاني من ضعف البنيات التحتية، ويفتقر إلى المعدات والإمدادات الدوائية, مضيفة أن نظام التغطية والرقابة الصحية في السودان يكابد ضعفاً هيكلياً ولا يشمل كل البلاد، ولذلك يحدث تأخير كثير في الفترة بين التبليغ عن وباء ما والاستجابة وتأكيد تفشيه.وأشارت لكافة الخطوات التي اتخذتها الحكومة السودانية لمواجهة كورونا. وقالت في هذا الصدد إن السودان أنشأ مركزين للعزل لعلاج مرضى كورونا، إضافة لتخصيص المستشفيات العسكرية في العاصمة والولايات كمراكز للإيواء والعلاج.//انتهى//00:25ت م0170