القاهرة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم تسجيل 33 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ووفاة 4 حالات، مشيرة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد إلى 74 حالة.وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم عن خروج 15 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 7 أجانب و8 مصريين، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 56 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 74 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.وأوضح أن الـ 33 حالة الجديدة التي ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي اكتشفت والإعلان عنها مسبقًا، وأن حالات الوفاة لمواطنة تبلغ من العمر 51 عاماً، ومواطن يبلغ من العمر 80 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاماً.وبين أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة من ضمنهم 56 حالة شُفيت وخرجت من مستشفى العزل، و14 حالة وفاة.//انتهى//00:29ت م0171