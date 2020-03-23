الخرطوم 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واساطلع المجلس الأعلى للسلام في السودان برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان على تقريرٍ شاملٍ للجنة العليا للطوارئ الصحية لمجابهة جائحة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها اللجنة إضافة للقرارات المتوقع صدورها لمجابهة هذا المرض.واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية حول ورقة الترتيبات الأمنية التي أرجئ النظر فيها للسادس والعشرين من الشهر الحالي لمزيد من التشاور.وأكد رئيس مفوضية السلام الدكتور سليمان آدم الدبيلو في تصريح صحفي عقب الاجتماع أن المفاوضات الجارية حاليًا بجوبا تسير بصورة طيبة، موضحًا أن المجلس قرر إشراك أهل المصلحة في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق؛ وإلحاقهم بوفد التفاوض في أقرب وقت ممكن.//انتهى//00:44ت م0173