جدة 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسأكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي أن الكلمة التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله -جسدت تلاحم القيادة مع الشعب ولامست قلوب المواطنين والمقيمين على حد سواء , مشيراً إلى أن الكلمة تمثل النهج الواضح للقيادة الحكيمة في التعامل مع الأزمات وتأكيدها على أمن الوطن و استقراره الاقتصادي والصحي في هذه المرحلة الطارئة وترسيخ وحدة الوطن وشحذ الهمم و الاستمرار في مواجهة تحديات هذه الأزمة العالمية بعزيمة وإيمان.وبين السبيعي أن كلمة خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - شخصت صعوبة المرحلة التي تتطلب من الجميع ضرورة تكاتف الجهود الوطنية والتفاعل مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المختصة , وتؤكد إصرار وعزيمة المملكة لمواصلة جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة جائحة فايروس كورونا الجديد.واختتم سفير خادم الحرمين الشريفين كلمته بالتأكيد على أن القيادة الرشيدة لهذه البلاد المباركة سعت وتسعى دائماً للاهتمام بأبنائها والمقيمين على أراضيها، وتتخذ دائماً جميع السبل وتسخر الإمكانات كافة لينعم الجميع بالعيش الرغيد، سائلاً الله العلي القدير أن يوفق خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى ما يحب ويرضى، وأن يديم نعمة الأمن والاستقرار والاطمئنان على وطننا المعطاء.// انتهى //00:49ت م0174