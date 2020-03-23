حائل 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم مركز القيادة والتحكم وعيادة الإفصاح عن كورونا بصحة حائل وذلك في مقر مستشفى الملك سلمان التخصصي .وأشاد سموه خلال الزيارة بالجهود التي تبذلها الشؤون الصحية بالمنطقة تجاه المركز وعيادة الإفصاح وتجهيز مقرات الحجر الصحي وغرف العزل في مستشفيات المنطقة ومحافظاتها .واستمع سمو الأمير فيصل بن فهد إلى شرح مفصل من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور حمود الشمري عن مهام المركز وما يضم من شاشات للرصد المباشر لمستشفيات المنطقة ومحافظاتها وشاشة المؤشر العالمي لإصابات فايروس كورونا.وأبدى سموه إعجابه بما شاهده من تجهيزات وجهود تبذل من العاملين في المركز والعيادة، رافعاً شكره للقيادة الحكيمة على الدعم والاهتمام الذي توليه للقطاع الصحي والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لوقاية المواطن والمقيم من فيروس كورونا.// انتهى //00:56ت م0175