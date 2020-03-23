حائل 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020 م واسقدم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل شكره لرئيس الغرفة التجارية الصناعية بحائل عبدالله بن مرزوق العديم وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة على مساهمتهم ووقفتهم التي تبرز دور رجال الإعمال في الوطن ومواقفهم المشرفة.ووجه سموه شكره لجميع رجال الإعمال بالمنطقة الذين بادروا ووضعوا منشاتهم سواء كانت صحية أو مباني خلال هذه الأزمة، مؤكداً سموه إن الوعي المسؤول من المواطنين في تنفيذ جميع التعليمات الخاصة بسلامتهم لعبت دوراً كبيراً .وقال سموه "أشكر جميع المواطنين الذين التزموا بالتعليمات والتي أثبتت حبهم لوطنهم والتفافهم حول قيادتهم".// انتهى //01:01ت م0176