بانجول 27 رجب 1441هـ الموافق 22 مارس 2020 مأكدت حكومة غامبيا ليلة امس أنها ستغلق الحدود مع السنغال وتوقف جميع الرحلات الجوية ابتداء من الغد من أجل منع انتشار فيروس كورونا الجديد.واوضح بيان صادر عن الرئاسة إن "الرئيس أداما بارو وافق على إغلاق الحدود بين جمهورية غامبيا وجمهورية السنغال اعتبارا من منتصف ليل يوم الاثنين".وأضاف البيان أن إغلاق الحدود لمدة 21 يوما، جرى بناء على اتفاق مع السنغال ومشورة الخبراء والتطورات الإقليمية والعالمية للوضع الخاص بكوفيد-19 .كما أكدت الحكومة الغامبية إغلاق المجال الجوي أمام جميع الرحلات باستثناء الرحلات الطبية وشحن البضائع .وأعلنت غامبيا التي تحيط السنغال بأراضيها بشكل شبه كامل حتى الآن عن حالة إصابة واحدة تتعلق بامرأة تبلغ من العمر 28 عاما عادت من بريطانيا اليوم الأحد، فيما أعلنت السنغال عن تسجيل 56 حالة.//انتهى//02:22ت م0178