واشنطن 27 رجب 1441 هـ الموافق 22 مارس 2020م واسأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تمر بتجربة صعبة، ستنتهي بهزيمة العدو غير المرئي المتمثل بفيروس كورونا.وأشاد ترامب في مؤتمر صحفي لمجموعة العمل لمواجهة كورونا اليوم، بجهود القطاع الخاص في الولايات المتحدة، في التصدي للفيروس.وأعلن الرئيس الأميركي، تخصيص كميات ضخمة من الإمدادات الطبية للولايات الأكثر تضرراً، مثل نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا.كما أشار إلى أمر بنشر محطات طبية طارئة بسعة 4000 سرير مستشفى، في النقاط الساخنة لتفشي فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وتحدث الرئيس الأميركي عن إرسال سفينتين كبيرتين يمكنهما استيعاب أعداد كبيرة من المرضى، إحداهما إلى الساحل الشرقي، لمساعدة ولاية نيويورك، والأخرى إلى الساحل الغربي، قبالة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا.وأوضح أن سلاح المهندسين العسكري سيبني مواقع رعاية طبية جديدة.وفي وقت سابق، استبعد ترامب فرض إجراءات عزل تام على أراضي كل البلاد في الوقت الراهن، في وقت أعلنت بنسلفانيا ونيفادا وقف كل الأنشطة غير الأساسية لتحذو بذلك حذو كاليفورنيا ونيويورك ونيوجيرسي وإيلينوي.وبناءً على ذلك أصبحت ثلاث مدن في الولايات المتحدة، نيويورك ولوس انجليس وشيكاغو، متوقفة عن الأنشطة، حيث عزل حوالى مئة مليون شخص أنفسهم في منازلهم.// انتهى //03:13ت م0180