الرياض 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:منع التجول من الـ 7 مساءً وحتى الـ 6 صباحًا.القيادة تهنئ رئيس باكستان بذكرى اليوم الوطني.المملكة ومواجهة «كورونا».. نموذج عالمي يحتذى به.متحدث الصحة لـ"الرياض": وحدات العناية المركزة قادرة على استيعاب 8000 حالة.هيئة الصحفيين تذكّر الإعلاميين بواجباتهم تجاه جائحة "كورونا".مستشفى قوى الأمن بالرياض يطلق خدمة «العيادات الافتراضية».عين «الداخلية» لا تنام.أمين الشرقية يتفقد مراكز التسوقً.الجوازات تنفذ التدريب عن بعد.تسخير كل الإمكانات لسلامة المواطن وتوعيته.إيران تهدي كورونا لشعبها."الكنيست" يتجه لانتخابات رابعة."كوفيد- 19" هل يصعّد نزاعات العالم أم يقلل حدتها؟.قصف عراقي للدواعش.بيونغ يانغ تجرب "السلاح التكتيكي".شغب يضرب سجون كولومبيا.// يتبع //06:59ت م0010