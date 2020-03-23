وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( التحديات والإرادة ) : بقدر التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، كانت الإرادة في المملكة عالية في مواجهتها من خلال قرارات حازمة ومبادرات متكاملة لسلامة المواطنين والمقيمين وتحفيز الاقتصاد الوطني واستمرار سياق التنمية الاجتماعية باعتبارها العمق والهدف الأساسي لجهود الدولة وجوهر مقاصد التوجيهات الكريمة من القيادة الرشيدة حفظها الله – التي استنهضت الهمم والإرادة في التكاتف والتعاون مع الجهود غير العادية التي تبذلها كافة الوزارات والأجهزة المعنية في إدارة ومعالجة تداعيات الأزمة على كافة الأصعدة ، بما يوفر أسباب السلامة لجميع المواطنين والمقيمين.ورأت أن قطاعات الصحة والجهود الأمنية القائمة على تطبيق القرارات والتعليمات الاحترازية على مدار الساعة ، تمثل عنوانا مضيئا لهذه الجهود على امتداد الوطن ، كما يأتي التعليم والاتصالات وما أنجزته وزارتاهما منذ قرار تعليق الدراسة بتوفير منظومة التعليم عن بعد ، وجها آخر لإرادة المملكة في التصدي للتحديات ، ولم يكن تحقيق ذلك أمرا سهلا قياسا بصدمات المستجدات الطارئة التي فاجأت العالم وأربكته .وختمت :فخلال ساعات بعد قرار تعليق الدراسة احترازيا ، كان البديل جاهزا خلال ساعات، ولم يتوقف نحو 7.6 مليون طالب وطالبة بالتعليم العام والجامعي عن الدراسة، وذلك بتوفير منصات وبرامج تقنية، وجهود مركز إنتاج محتوى المدرسة الافتراضية الذي يخدم التعليم عن بُعد على مستوى المملكة، وتلك هي فصول من قصة الإرادة وقدرة هذا الوطن العزيز في مواجهة الأزمات والتحديات.// انتهى //07:00ت م0013