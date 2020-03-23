إسلام آباد 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسسيطرت تطورات جائحة فيروس كورونا على اهتمامات الصحف الباكستانية اليوم، التي أخبرت عن انتشاره في 189 دولةً وتجاوز ضحاياه أكثر من 14 ألف حالة وفاة حول العالم.وسلطت الضوء على الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها السُلطات الباكستانية للحد من انتشار الفيروس حيث تم إغلاق جميع الأسواق والمصالح العامة وإلزام عامة الشعب بالحد من التجول غير الضروري.واهتمت بفرض حكومة إقليم السند الجنوبي الإغلاق الكامل في الإقليم لمدة 15 يومًا والاستعانة بقوات الجيش في جميع الأقاليم الباكستانية لمساعدة السُلطات الحكومية في السيطرة على انتشار كورونا.كما تصدرت كلمة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان عناوين الصحف اليوم التي حثّ فيها شعبه عبر التلفاز على الالتزام بالانضباط الذاتي والحجر الصحي لمحاربة جائحة فيروس كورونا.وأخبرت عن ارتفاع عدد المصابين في باكستان بفيروس كورونا إلى 646 حالة، ووفاة خمسة حالات.وعرجت على إلغاء الحكومة الباكستانية جميع المناسبات والاحتفالات الخاصة بذكرى اليوم الوطني الذي يصادف الثالث والعشرين من مارس.إقليميًاً تناقلت صحف باكستان إغلاق 75 مقاطعةً في الهند مع فرض حظر التجوال للحد من انتشار الفيروس.وأشارت إلى طرد أفغانستان دبلوماسيين إيرانيين اثنين من أراضيها لتورطهما في أنشطة تجسس لحساب طهران.// انتهى //08:40ت م0014