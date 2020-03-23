طرابلس 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على جهود السُلطات من أجل مواجهة فيروس كورونا، مشيرةً إلى اجتماع اللجنة العليا من أجل مراقبة الوضع الصحي ومراقبة المنافذ البرية والجوية، والوضع الاقتصادي من خلال حملات التوعية وعدم تخزين السلع ، موضحةً أن هناك مخزون سلعي يكفي ستة أشهر، داعيةً المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال المفروض.وأشارت إلى بحث رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري مع نائب البعثة الأممية للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو، حول خطط البعثة بالتنسيق مع المنظمات الدولية العاملة في ليبيا للاستجابة ودعم السُلطات الليبية المختصة في مواجهة كورونا والخطوات التي يجب اتخاذها، وضرورة الالتزام بتوصيات خبراء منظمة الصحة العالمية.وتطرقت إلى ترحيب وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بتعاون الصين بتوفيرها خمسة خبراء للتواصل مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لمواجهة الفيروس المستجد، موضحةً أنها أحالت كل المتطلبات والمستلزمات الطبية إلى الصين بناءً على طلب المركز الوطني لمكافحة الأمراض.وعرجت صحف الاثنين على ترحيب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس بالردود الإيجابية التي قدمتها حكومة الوفاق الوطني والجيش الوطني في 18 و 21 مارس الجاري، فيما يتعلق بالدعوات إلى وقف إنساني للقتال، منعًا لتسلل كورونا ( كوفيد - 19 ) إلى ليبيا، معربًا عن أمله في أن يترجم ذلك إلى وقف فوري وغير مشروط للأعمال العدائية.// انتهى //08:44ت م0015