بانكوك 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسسجّلت تايلاند 122 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الإصابة بها إلى 721 حالة.وأفادت وزارة الصحة التايلاندية اليوم بأن من بين الحالات الجديدة 20 مريضًا كانوا مخالطين لحالات سابقة وعشر حالات جديدة واردة من الخارج و92 حالة أثبتت التحاليل الطبية إصابتها بالفيروس وفي انتظار تحريات لمعرفة كيفية إصابتهم بالفيروس.وكانت تايلاند سجلت حالة وفاة واحدة منذ تفشي المرض في حين تم شفاء 52 مريضًا، فيما لا يزال إجراء الفحوص الطبية لنحو 668 شخصًا آخرين في المستشفيات.// انتهى //08:45ت م0016