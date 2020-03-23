طوكيو 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسفرضت اليابان الحجر الصحي على الأشخاص القادمين من الولايات المتحدة الأمريكية لمدة 14 يومًا من بعد وصولهم.وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم إن هذا الإجراء سيدخل حيز التنفيذ بداية من الـ 26 من شهر مارس حتى نهاية شهر إبريل.وتأتي القيود الجديدة بعد أن ارتفع عدد حالات الاصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 30 ألف شخص.// انتهى //08:49ت م0017