عام / الإكوادور تسجل أعلى زيادة يومية في الوفيات بفيروس كورونا
الاثنين 1441/7/28 هـ الموافق 2020/03/23 م واس
كيتو 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واس
سجّلت الإكوادور أعلى زيادة يوميّة في أعداد الوفيّات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيّات 14 والمصابين 789.
وذكرت خدمة إدارة المخاطر والطوارئ الوطنيّة الإكوادورية أن عدد الوفيّات ارتفع من 7 وفيات مساء السبت، إلى 14 وفاة صباح الأحد، بينما ارتفعت الإصابات من 532 إلى 789 حالة مؤكدة.
وفرضت الإكوادور حظر تجوّل وأغلقت الحدود وعلّقت الصفوف وحظرت جميع الرحلات الجوّية.
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