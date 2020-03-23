كيتو 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسسجّلت الإكوادور أعلى زيادة يوميّة في أعداد الوفيّات والإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجدّ، حيث بلغ إجمالي عدد الوفيّات 14 والمصابين 789.وذكرت خدمة إدارة المخاطر والطوارئ الوطنيّة الإكوادورية أن عدد الوفيّات ارتفع من 7 وفيات مساء السبت، إلى 14 وفاة صباح الأحد، بينما ارتفعت الإصابات من 532 إلى 789 حالة مؤكدة.وفرضت الإكوادور حظر تجوّل وأغلقت الحدود وعلّقت الصفوف وحظرت جميع الرحلات الجوّية.// انتهى //08:58ت م0018