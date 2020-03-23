براغ 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسسجّلت التشيك أوّل وفاة على أراضيها جرّاء فيروس كورونا المستجدّ.وأعلن وزير الصحّة التشيكي آدم فوجتيك "توفّي أوّل مريض بفيروس كورونا المستجدّ في جمهوريّة التشيك"، مبينًا أن الرجل البالغ من العمر 95 عاماً دخل المستشفى في 18 مارس عندما جاءت نتيجة اختباره إيجابيّة. كما أنّه كان يعاني مشاكل صحية أخرى.وسجّلت جمهوريّة التشيك، وهي دولة عضو في الاتّحاد الأوروبي يبلغ عدد سكّانها 10,7 مليون، حتّى الآن 1120 إصابة مؤكّدة بفيروس كوفيد-19، بينها 6 تمّ علاجها.وأغلقت الحكومة التشيكية الحدود والمدارس والمسارح ودور السينما وأماكن التجمعات العامة الأخرى، وحظرت على السكان مغادرة منازلهم دون تغطية أنوفهم وأفواههم من أجل وقف انتشار الفيروس.// انتهى //09:03ت م0020