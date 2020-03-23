طرابلس 28 رجب 1441 هـ الموافق 23 مارس 2020 م واسفرضت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية عقوبات على المخالفين لقرار حظر التجوال المفروض في البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.وقالت في بيان لها اليوم: إن القانون الصحي وقانون العقوبات ينصان على أن عقوبة المخالفين قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد عن ستة أشهر ودفع غرامة مالية لا تتجاوز المئتي دينار ليبي أو إحدى هاتين العقوبتين.// انتهى //09:25ت م0021